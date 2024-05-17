Diyanet İşleri Başkanlığı, son günlerde özellikle sosyal medya da tepki çeken Audi A8 marka aracı iade ettiğini duyurdu. Açıklamada, harcamaları ve bütçesi ile tepki çeken kurumun alacağı bazı tasarruf tedbirlerine de değinildi.

Bütçedeki payı giderek yükselen ve bazı bakanlıkları geçen, ekonomik krize rağmen devam eden lüks harcamaları ile tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, tartışma yaratan lüks Audi A8 aracı iade ettiğini açıkladı.

Diyanet'in internet sitesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı tasarruf tedbirlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında alınacak tedbirler sıralandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

- Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

- Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

- Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

- Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

- Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

- Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: HABER MERKEZİ