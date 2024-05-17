Yaz aylarının gelmesiyle beraber düğünce cemiyetler ile eğlence programları ve kutlamaların artmasıyla birlikte piroteknik malzeme olarak ifade edilen; havai fişekler, maytap, torpil, konfeti, volkan vb. patlayıcı maddelerin de kullanımının artmaya başlaması üzerine İnegöl Belediyesi harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü, konuya ilişkin ihbarların çoğalması üzerine denetimleri artırdı. Resmi ve sivil ekiplerle hem bu maddelerin satışına yapan işletmeler hem de kullanılan düğün ve eğlenceler mercek altına alındı.

CEZALAR 32 BİN TL’DEN BAŞLAYIP 232 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Tespit edildiğinde ciddi cezalar uygulanan piroteknik malzemelerle ilgili Zabıta Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak hem işletme sahiplerini hem vatandaşlara uyarıda bulundu. 32 bin TL’den başlayıp 232 bin 264 TL’ye kadar idari para cezalarının uygulandığı hatırlatılarak kurallara uyulması için çağrı yapıldı.

BELEDİYEYE YOĞUN İHBARLAR GELİYOR

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İlçemizde baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın düğün, sünnet, kına, nişan vb. etkinlikleri de çoğalmaktadır. Bu tür organizasyonlarda açık veya kapalı alanlarda Piroteknik Malzemeler olarak ifade edilen; havai fişekler, maytap, torpil, konfeti, volkan vb. patlayıcı maddelerin uzman olmayan kişilerce kullanımı sonucu ciddi yaralanmalara, sağlık sorunu olan vatandaşlarda krizlere, çevre ve ses kirliliğine yol açmakta.”

CEMİYET SAHİPLERİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

“28.05.2019 tarih ve 88 sayılı Bursa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu kararında izinsiz ve eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek gibi yanıcı-patlayıcı maddeler kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetler yasaklanmıştır. Bazı düğün, sünnet, kına, nişan vb. organizasyonlarda Piroteknik Malzemeler (havai fişekler, maytap, torpil, konfeti, volkan vb. patlayıcı maddeler) kullanıldığı tespit edilmiş ve ilgililerine İdari Para Cezası uygulanmıştır.”

YETKİSİZ SATIŞ YAPAN İŞ YERLERİNE DE CEZA YAZILDI

“Diğer taraftan bahsi geçen piroteknik malzemelerin yetkisiz işletmelerce satılması da yasaktır. Zabıta Müdürlüğünce sivil personelle işyerlerine yönelik denetimler yapılmış olup, yetkisiz olarak piroteknik malzeme satışı yaptığı tespit edilen işyerlerine de idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilmiş, ürünlerine el konulmuştur. İzinsiz piroteknik malzeme (havai fişekler, maytap, torpil, konfeti, volkan vb. patlayıcı maddeler) kullanım ve satışı yapan işletmelere 2024 yılı için 32.000 TL’den 232.264 TL’ye kadar İdari para cezası uygulanmaktadır.”

DENETİMLER SÜRECEK

“Denetimlerimiz devam edecek olup, cemiyeti olan vatandaşlarımızın ve işyerlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.