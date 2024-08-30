İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılmadığına yönelik sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun açıklamaları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı ve tartışmalara yol açtı.

İmamoğlu, cuma hutbesinde Atatürk'ün adının geçmemesini eleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günde Atatürk'ün adı anılmaması konusundaki rahatsızlığını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı, milletin milli ve manevi duygularını yeterince temsil etmediği gerekçesiyle eleştirdi. Erbaş'ın siyasete yönelik tutumunu ve belirli kişilere yaranma çabasını eleştirdi.

, Atatürk'ün Türkiye'nin milli mücadelesindeki önemine vurgu yaptı ve Atatürk'ün, milletin yaşamı, inancı, kültürü ve özgürlüğü için savaşmış bir lider olduğunu belirtti.

Erbaş için "Bu milletin inancını da mahvetti" diyerek sert bir dille eleştiride bulundu ve "Allah onu ıslah etsin" dedi.

Bu açıklamalar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve milli duygular konusundaki hassasiyetiyle dikkat çeken bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. İmamoğlu'nun sözleri, hem Atatürk'ün anısına duyulan saygının hem de dini makamların rolüne ilişkin toplumda farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu.