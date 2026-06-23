Kaza, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin G. yönetimindeki 16 AKD 126 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Vildan Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin yaşlı kadına çarptığı ve kadının savrulduğu anlar yer aldı. Görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Yasin G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.