Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi liderlerinin D-8 Zirvesi'nde Abdullah Gül ile birlikte fotoğraf vermesi dikkat çekti. Fotoğrafın ardından 4 partinin Cumburbaşkanlığı için Abdullah Gül'de uzlaşabileceği iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan Abdullah Gül'e kapıyı kapattı.

Erbakan D-8 Zirvesi kapsamında çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafa ilişkin ağ partilerin ve muhafazakâr siyasi geleneklerden gelen partilerin bir araya gelmesinin önemli bulduğunu belirtti.

Bu tür temasları olumlu karşıladıklarını ifade eden Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise “Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül’ü desteklememiz söz konusu değildir. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş’ı da destekleriz” dedi.