İfadelerde en dikkat çekici ayrıntı Koray Sarısaçlı’nın birçok kritik aşamada kendisine verilen emirlerin Alparslan Kuytul’dan geldiğini beyan etmesi ve bu emirleri aktarırken çevresindeki kişilerin “Hocamız” ve “Hoca Efendi’nin talimatı” ifadelerini kullandıklarını anlatması oldu.

KAÇIRILMA VAKASI: ELEKTROŞOK, DARP VE GÜNLERCE ALIKOYMA

Sarısaçlı ilk ifadesinde, 2021 yılının eylül ayında işyerinden çıktıktan sonra maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlattı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurulduğunu, kafasının arkasından ve bileğinden elektrik verildiğini, elleri ve ayakları bağlanarak gözlerinin kapatıldığını söyledi.

İnşaat halindeki bir yapının banyosuna benzeyen, zemini toprak bir bölümünde tutulduğunu ileri süren Sarısaçlı, daha sonra başka bir eve götürüldüğünü; tutulduğu iki yerde de şiddete uğradığını ifade etti. İlk aşamada saldırganların kimliğini tespit edemediğini belirten Sarısaçlı, daha sonraki ifadelerinde bazı kişileri seslerinden veya olay öncesindeki takip iddialarından hareketle teşhis ettiğini belirtti.

9 Kasım 2021 tarihli ifadesinde anlatımını genişleten Sarısaçlı, kaçırıldığı sırada Yusuf Tapan’ı gördüğünü, Haydar isimli kişinin de kendisinin araca bindirilmesine yardım ettiğini ileri sürdü. Araçta dövüldüğünü ve elektroşoka maruz kaldığını yineledi.

30'A YAKIN SENET, 6-7 MİLYON DOLAR

Hadisenin mali boyutu açısından en çarpıcı beyanlarından biri, Sarısaçlı’nın alıkonulduğu sırada kendisine zorla senet imzalatıldığı yönündeki ifadesi oldu.

Sarısaçlı, yaklaşık 30 ayrı senet imzaladığını, senetlerdeki tutarların dolar cinsinden yine kendisine yazdırıldığını ve toplam miktarın hatırladığı kadarıyla 6-7 milyon doları bulduğunu söyledi. Senetlerdeki diğer yazılar gibi “hamiline” ibaresini de kendisinin yazdığını belirten Sarısaçlı, bunu kendi iradesiyle yapmadığını; itiraz ettiğinde darp edildiğini ve ailesinin zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini belirtti.

‘FURKAN GÖNÜLLÜLERİNİ TEMİZE ÇIKARACAKSIN’

Sarısaçlı'nın sonraki ifadelerine göre baskı yalnızca malvarlığıyla sınırlı kalmadı. Müşteki, kendisini kaçıranların serbest bırakılmadan hemen önce kamuoyuna ne söyleyeceğine kadar müdahale ettiklerini beyan etti.

29 Kasım tarihli ek ifadesinde Sarısaçlı, kendisine “Hocamız Alparslan Kuytul’dan talimat geldi” denildiğini; serbest kaldıktan sonra yapacağı açıklamada olayın Furkan gönüllüleriyle ilgisinin bulunmadığını ve Furkan Vakfı'nın “bu tür işlerle hiçbir ilgisinin olamayacağını” söylemesinin istendiğini anlattı.

Bu talimata uymaması halinde annesi, kız kardeşi ve çocuklarının zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini beyan etti.

ÖRGÜTÜ TEMİZE ÇIKARAN AYNI VİDEO 3-4 KEZ ÇEKTİRİLDİ

Sarısaçlı’nın anlatımındaki bir başka çarpıcı ayrıntı, kamuoyuna verilecek mesajın yalnızca içeriğinin değil, kaydının da denetlendiği yönündeki ifadesi oldu.

Sarısaçlı, serbest bırakıldıktan sonra Furkan Vakfı üyesi olduğunu söylediği resmi nikahlı eşi Rumeysa Şenay Sarısaçlı’nın evine gittiğini, burada kendisine Alparslan Kuytul tarafından gönderildiği söylenen bir metin verildiğini belirtti.

İddiaya göre hazırlanan açıklama telefonla kayda alındı. Video birilerine gönderildi ancak karşı taraftan “uygun olmadığı” yanıtı gelince çekim tekrarlandı. Sarısaçlı, aynı metni 3-4 kez yeniden okumak zorunda bırakıldığını ifade etti.

Çekimler sürerken İzzet Daş’ın eve geldiğini belirten Sarısaçlı, Daş’ın kendisine “Hoca Efendi’nin talimatı gereği bu akşam ifade vermeye gitmeyeceksin, yarın sabah savcılığa gideceksin” dediğini belirtti.

ADLİYE OTOPARKINDA ‘NE SÖYLEYECEKSİN’ TALİMATI

İfadelerdeki en ciddi iddialardan biri de adli sürece müdahale edildiği yönünde. Sarısaçlı, 21 Eylül sabahı Adana Adliyesi'ne götürüldüğünü, burada vakıfla bağlantılı olduğunu söylediği avukatlarla görüştürüldüğünü anlattı. Adliyenin otoparkındaki araçta kendisine videoda ve Cumhuriyet savcısının karşısında neler söylemesi gerektiğinin anlatıldığını öne sürdü.

Kendi özel avukatının yanına geldiğini ancak onunla görüşmemesi yönünde önceden talimat aldığı için bunu kabul etmediğini belirten Sarısaçlı, ilk savcılık ifadesini bu baskı ortamında verdiğini söyledi. Nitekim 9 Kasım 2021’de yeniden savcılığa giden Sarısaçlı, 21 Eylül tarihli ilk ifadesinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek, “Bu ifademi baskı altında verdim” beyanında bulundu.

SAVCILIKTAN ÇIKTI, İKİNCİ VİDEO ÇEKİLDİ; BU KEZ CANLI YAYINA ÇIKARILDI

Sarısaçlı’nın anlatımına göre ifade üzerindeki kontrol savcılık kapısında da sona ermedi. Savcılık ifadesinden çıktıktan sonra adliye önünde İzzet Daş tarafından ikinci bir video kaydının alındığını belirten Sarısaçlı, bu kez savcılığa verdiği ifadeye ilişkin sorular yöneltildiğini söyledi.

Ardından yaralanmaları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini, bu süreçte de İzzet Daş’ın sürekli yanında bulunduğunu ifade etti. Aynı günün akşamında ise baskının kamuoyu ayağının devreye sokulduğu kaydedildi.

Sarısaçlı, evinden alınarak Furkan Nesli Dergisi'nin bulunduğu binaya götürüldüğünü ve İzzet Daş moderatörlüğünde yapılanmaya ait olduğunu söylediği bir YouTube kanalında canlı yayına çıkarıldığını anlattı.

Sarısaçlı, canlı yayında da Alparslan Kuytul tarafından verildiğini ileri sürdüğü talimatlar doğrultusunda, kaçırılma olayının vakıf ve tutuklanan vakıf üyeleriyle ilgisinin bulunmadığını söylemek zorunda kaldığını belirtti.

Bu iddialar doğruysa, dosyadaki tartışma yalnızca müştekiye yönelik fiziki baskıyla sınırlı değil; olay sonrasında oluşturulacak kamuoyu algısının da örgütlü biçimde yönetilmeye çalışıldığı iddiasını beraberinde getiriyor.

‘NE SÖYLERSE HARFİYEN YERİNE GETİRECEKSİN’

Sarısaçlı, alıkonulduğu dönemde kendisine serbest bırakıldıktan sonra Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve “ne söylerse harfiyen yerine getireceği” yönünde talimat verildiğini de anlattı.

Nitekim 26 Eylül'de İzzet Daş’ın kendisini arayarak Alparslan Kuytul'u kastettiğini belirttiği “Seni bekliyor” sözünü kullandığını, bunun üzerine Furkan Nesli Dergisi'nin bulunduğu binaya gittiğini söyledi.

Ertesi gün yeniden çağrıldığını belirten Sarısaçlı, bu görüşmenin ise doğrudan malvarlığına ilişkin olduğunu kaydetti

HASTANE, VİLLA VE DENİZ EVİ İÇİN GENEL VEKALET

Sarısaçlı'nın ifadesine göre Alparslan Kuytul kendisinden, sahip olduğu Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal'daki villa ve Yumurtalık ilçesindeki deniz evi üzerinde her türlü satış ve tasarruf işleminin yapılmasına imkân verecek genel bir vekaletname düzenlemesini istedi.

Sarısaçlı, Kuytul'un kendisine “Sen notere git, ben sana birini göndereceğim” dediğini; 5. Noter'e gittiğinde daha önceden tanımadığı Rıdvan Biçen'in geldiğini ve kendisini Alparslan Kuytul'un gönderdiğini söylediğini belirtti.

Malvarlıklarının resmi maliki olan Asuman Sarısaçlı'nın bunun üzerine Biçen'e genel vekalet verdiğini söyleyen Sarısaçlı, daha sonra taşınmazların üçüncü kişilere satışını engellemek amacıyla bu vekaletnamenin azledildiğini ifade etti.

29 Nisan 2022 tarihli ifadesinde de Rıdvan Biçen'i önceden tanımadığını yineleyen Sarısaçlı, “Rıdvan Biçen'i Alpaslan Kuytul'un yönlendirmesiyle notere gittiğimde görmüştüm” şeklinde beyanda bulundu.

‘DERGİYE GEL, SOHBETLERDE EN ÖNDE OTUR’

Sarısaçlı'nın beyanlarına göre, kamuoyu görüntüsünü kontrol altında tutma çabası tek seferlik video ve canlı yayınlarla da bitmedi. Sarısaçlı, Furkan Nesli Dergisi'ndeki kişilerin kendisine sürekli ofise gelip gitmesini söylediğini, yapılanmayla birlikte hareket ettiği izlenimi vermesinin istendiğini anlattı.

Daha sonraki ifadesinde ise serbest bırakılmasının şartlarından birinin dergi ofisine sık sık gitmek ve sohbetlerde en ön sıralarda oturmak olduğunu kaydetti. Bu iddia, müştekinin anlatımına göre fiziksel baskının ardından bir tür “görünür sadakat” mekanizmasının işletildiğine işaret etti.

AİLE ÜZERİNDEN TEHDİT İDDİASI

Altı dosyada tekrar eden en güçlü ortaklıklardan biri, Sarısaçlı’nın ailesinin tehdit unsuru olarak kullanıldığı iddiası. Sarısaçlı; annesi, kız kardeşi, çocukları ile birlikte yaşadığı kişilerin zarar görebileceğinin kendisine defalarca söylendiğini belirtti. Bu nedenle hem kendisi hem de aile bireyleri için koruma talebinde bulundu.

9 Kasım tarihli ifadesinde, olayların ardından hâlâ tehdit ve baskı altında bulunduğunu belirten Sarısaçlı, “Benim ve ailemin can güvenliği yoktur” diyerek koruma istedi.

‘İSTEDİĞİMİZ GİBİ İFADE VERMEZSEN DAVADA CEZA ALDIRIRIZ’

11 Mayıs 2022 tarihli ifadede ise tehdit iddialarının yargı sürecine kadar uzandığı görüldü. Sarısaçlı'nın anlatımına göre kendisini alıkoyan kişiler, istenilen şekilde ifade vermemesi ve malvarlığına ilişkin vekalet taleplerini yerine getirmemesi halinde Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden başka bir davada aleyhine ifade verecek kişiler bulacaklarını ve ceza almasını sağlayacaklarını söyledi.

Sarısaçlı, olayın Furkan Vakfı'yla ilgisinin olmadığını söylemesinin, şirket hisseleri ve taşınmazlarla ilgili vekalet vermesinin şart koşulduğunu; aksi halde ailesine zarar verileceğinin söylendiğini belirtti.

OLAYDAN ÖNCE TAKİP

Sarısaçlı’nın ifadeleri, kaçırma olayının öncesinde bir takip sürecinin bulunduğu hususunu da içeriyor. Müşteki, kaçırılmadan önce Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderken bir aracın kendisini takip ettiğini, hızlandığında aracın da hızlandığını, yavaşladığında yavaşladığını anlattı. Daha sonraki ek ifadesinde takipte kullanıldığını düşündüğü araçların plakalarına ilişkin ayrıntılar da verdi.

Ayrıca kaçırılmadan bir gece önce yolunun başka bir araçla kesilmeye çalışıldığını ve aracına saldırıldığını söyledi. 15 Kasım tarihli ek ifade tutanağında Sarısaçlı, önceki beyanlarında verdiği bazı araç bilgilerini ayrıntılandırarak kendisini takip ettiğini düşündüğü araçlara ilişkin plaka ve güzergâh bilgileri verdi.

KAÇIRILDIĞI SIRADA TELEFONUNDAN MESAJ ATILDIĞINI SÖYLEDİ

Soruşturma dosyasındaki bir başka başlık Sarısaçlı'nın cep telefonu. Sarısaçlı, kaçırılmasının hemen ardından telefonunun elinden alındığını ve şifresini vermek zorunda bırakıldığını söyledi. Kız kardeşine kendi numarasından gönderilen bazı mesajları kendisinin yazmadığını belirtti.

29 Nisan 2022 tarihli ifadede de kaçırıldığı gün kullandığı hattan bazı kişilere mesaj gönderildiğinin tespit edildiğini belirterek, telefon rehberindeki kişiler ve yaptığı görüşmeler konusunda ayrıntılı beyanda bulundu.

EŞİ VE YAKIN ÇEVRESİNE İLİŞKİN ŞÜPHELERİNİ DE ANLATTI

Sarısaçlı, sonraki ifadelerinde resmi nikahlı eşinin yapılanmayla birlikte hareket ettiğini düşündüğünü de söyledi. Saraçlı bir başka ek ifadesinde Sarısaçlı, kaçırılma sonrasında eşinin kendisine olayla ilgili ayrıntılı bilgiler aktarmasından şüphelendiğini; bu bilgileri ancak kaçırma olayında yer alan kişilerden öğrenmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Aynı tutanakta Ufuk Bülez isimli bir kişinin de kendisini kaçıran kişilerle birlikte hareket etmiş olabileceğine ilişkin şüphesini anlattı ve bu kişiler hakkında şikâyetçi oldu.

YARALANMA RAPORUNU İTİBARSIZLAŞTIRMA TARTIŞMASI

Dosyada sonraki aylarda dikkat çeken bir başka tartışma ise Sarısaçlı'nın yaralanmalarına ilişkin sağlık raporları oldu. 11 Mayıs 2022'de savcılıkta yeniden ifade veren Sarısaçlı'ya, Alparslan Kuytul'un kaburga kırığına ilişkin raporun sahte olduğu yönündeki savunması soruldu.

Sarısaçlı, hastane sürecini ayrıntılarıyla anlatarak yaralarının muayene edildiğini ve fotoğraflandığını, göğüs bölgesi için tomografi çekildiğini belirtti. Sağlık raporuna müdahale etmesinin mümkün olmadığını savunan Sarısaçlı, raporun sahte olduğu iddiasının kendisini yalancı göstermek ve olayı saptırmak amacı taşıdığını söyledi.