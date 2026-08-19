Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 'Mevsimlik Tarım İşçileri Ziyaretleri' planlandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle organize edilen etkinliklerin ilki İnegöl'de gerçekleştirildi.

Çitli Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri ve aileleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işçilerin çalışma ve yaşam şartları hakkında bilgi alarak karşılaşılan sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Program kapsamında çocuklar için çeşitli atölyeler, spor aktiviteleri ve film gösterimi de düzenlendi. İşçiler ve ailelerine yönelik sağlık taramaları yapıldı. Yaşam alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Bursa'ya gelerek tarımsal üretim süreçlerine destek veren işçiler ve ailelerine yönelik düzenlenen program hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bursa'mız, tarım kenti kimliğiyle ülkemizin önemli üretim üslerinden biridir. Özellikle sebze ve meyve hasadında ihtiyaç duyulan iş gücü, ülkemizin farklı bölgelerinden gelen mevsimlik işçiler tarafından karşılanıyor. Her yıl hasat döneminde ülkemizin farklı bölgelerinden yaklaşık 20 binden fazla mevsimlik işçi Bursa'mıza geliyor. Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İnegöl gibi üretimin yoğun olduğu ilçelerimize gelen mevsimlik işçilerimizin sorunlarının giderilmesi ve taleplerinin karşılanması için hassasiyetle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarını yakından takip ederek kapsamlı planlamalarla ihtiyaç duydukları hizmeti sağlamaya gayret ediyoruz' dedi.

Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri, kendilerine sağlanan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Öte yandan Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast da etkinlikleri takip etti.

Ziyaretler, İnegöl'ün ardından Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde devam edecek. Program kapsamında 24 Ağustos'ta Mustafakemalpaşa Koşuboğazı Mahallesi'nde, 27 Ağustos'ta ise Yenişehir Menteşe Mahallesi'nde ailelerle bir araya gelinecek.