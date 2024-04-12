Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için bayram tatili süresince de 24 saat sahada görev başında çalışmalarını sürdürdü.

Uzun Ramazan Bayramı tatili süresince Altıeylül Belediyesi ekipleri planlanan programlar doğrultusunda, çalışmalarına devam etti. Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Belediyemiz her biriminin bayram süresince de görev başında olduğunu” ifade etti.

Başkan Şehirli, “Belediyemiz her birimi uzun Ramazan Bayramı tatili boyunca görevlerinin başında vatandaşlarımız için sahada çalışmalarını sürdürdü. Belediyemiz; Altıeylüllü vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramlarını idrak etmeleri için çalışmalarına ara vermeden devam etti” dedi.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokakların temizliği, kaldırımların, çöp konteynerleri ile yerkonların yıkanma işlemleri tamamlayarak daha yaşanabilir bir Altıeyül için çalışmalarına ara vermeden devam etti.