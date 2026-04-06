Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi, Avrupa Birliği destekli önemli bir projeye daha imza attı.

Okulun yürüttüğü 2025-1-TR01-KA122-VET-000342614 numaralı 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Meslekler: Kız Öğrenciler İçin Mesleki Gelişim Hareketliliği' adlı Erasmus+ projesi kapsamında öğrenciler Almanya'nın Bremen kentine uğurlandı. Proje kapsamında farklı alanlarda eğitim gören öğrenciler; güzellik ve saç bakım hizmetleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarında Avrupa standartlarında iş başı eğitim alma fırsatı bulacak.

Toplamda 8 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmenin katıldığı hareketlilik programı, 4 Nisan 2026 - 26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, Bremen'de faaliyet gösteren işletmelerde mesleki becerilerini geliştirme imkânı elde ederken, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı da yakalayacak. Yetkililer, projenin özellikle kız öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, bu tür uluslararası deneyimlerin öğrencilerin özgüvenlerini artırdığını ve iş hayatına hazırlanmalarında önemli rol oynadığını ifade etti.

Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi yönetimi, öğrencilerine başarılar dileyerek, bu tür projelerin artarak devam edeceğini vurguladı.