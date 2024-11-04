Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül ilçesine bağlı Kılcılar Köyü, Köy Konağı toplantı salonunun açılış törenine katıldı. Akın, “Yakın Çözüm Ekiplerimiz köy köy geziyor, sizlerin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Tüm sorunlarımızı birer birer çözeceğiz” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Köy Muhtarı Harun Şahan’ın daveti üzerine Altıeylül İlçesine bağlı Kılcılar Köyü’nün Köy Konağı toplantı salonunun açılış törenine katıldı. Açılış duasının okunmasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Toplantı salonunun köy sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Akın, konağa televizyon ve soba hediye edeceğini söyledi. Başkan Akın’a ilgi yoğun olurken köy sakinleri, siyaset hayatı boyunca kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Yapılmadık yol kalmayacak

Köy Muhtarı Harun Şahan, açılışa katıldığı için Başkan Akın’a teşekkür etti. Kurdele kesiminin ardından toplantı salonunda köy sakinleriyle sohbet eden Akın, kırsal bölgelerde çalınmadık kapı bırakmayacaklarını ifade ederken Yakın Çözüm Ekiplerinin köy köy dolaşmaya başladığını söyledi. Akın, konuşmasında şunları söyledi, "Yakın Çözüm Ekiplerimiz köy köy geziyor, sizlerin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Tüm sorunlarımızı birer birer çözeceğiz." dedi. Akın, ekiplerin Kılcılar Köyü’nde yaptığı çalışmalarda vatandaşların ilettiği su deposunun değişmesi ve su deposuna giden yolun düzenlenmesi talepleriyle ilgili çalışmaların başladığını söyledi. Balıkesir’de yapılmadık yolun kalmayacağını belirten Akın, Kılcılar Köyü’nden sonra Konakpınar Köyü’nü ziyaret etti. Köy kahvehanesinde vatandaşları selamlayan Akın, vatandaşların talep ve istekleri dinledi.