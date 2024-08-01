Altınbaş Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılının mezuniyet törenini büyük bir coşkuyla kutladı. 2 bin öğrencinin hayallerine bir adım daha yaklaştığı törende konuşan Rektör Prof. Çağrı Erhan, “Altınbaş’ta sadece kaliteli bir eğitim almadınız, aynı zamanda pozitif değerlerle de donatıldınız. Zorluklarla karşılaştığınızda soğukkanlılığınızı koruyun, planlamadan adım atmayın. İş hayatında problemlerin değil, çözümlerin parçası olun” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Bu sene üniversite birincisi Tıp Fakültesinden. Tıp Eğitimi için Türkiye’yi tercih eden 2024 mezunları birincisi, Libyalı Hadeil Alhashmi de “Altınbaş Üniversitesi bize akademik başarıların yanı sıra korkularımızın üstesinden gelmeyi ve zorluklarla yüzleşmeyi öğretti” diyerek duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Mezuniyet töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. 2 bin öğrencinin kep atma heyecanın yaşandığı törene Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyet üyeleri, Mülki İdare temsilcileri, aileler, üniversitenin akademik ve idari personeli katılım sağladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, mezunların keplerini havaya atmasıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.

“Dünya bir yarışın içinde ve fark oluşturmak için çok çalışmak şart”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Fark oluşturmak için çok çalışmanın önemli olduğunun altını çizen Ali Altınbaş, “Hayatınızın önemli bir dönemini tamamladınız. Bugüne kadar aldığınız desteklerle her türlü donanımı kazandınız. Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında yaşıtlarınızla eşdeğer bir eğitim gördünüz. Altınbaş ailesi olarak en büyük değerlerimizden biri fırsat eşitliğidir. İnsanlar doğuştan eşit doğar, ancak sonrasında aynı imkânlara sahip olmayabilirler. Ancak hayat bir yarış. Yarışa başlamadan önce, tüm dünyadaki yaşıtlarınızla aynı donanıma sahip olduğunuza üniversitemiz olarak tüm hocalarımız ve kadromuzla inanıyoruz. Siz de kendinize lütfen inanın. Çünkü dünya artık büyük bir yarış içinde. Herkes, bulunduğu yerden bu yarışa katılıyor. İşte bu yarışta bir adım önde olmak, fark oluşturmak için tek yol çalışmak, çalışmak ve çalışmaktır. Biz, üniversite olarak hiçbir eksiğinizin kalmadığına eminiz. Hayatta ‘Kendim, ailem ve tüm insanlık için ne yaptım?’ dediğinizde edindiğiniz değerlerin bir eser olarak karşınıza çıktığını göreceksiniz. ‘Bu şekilde hayata bir değer kattım’ diyeceksiniz. Bu yüzden, bir yarışta olduğunuzu asla unutmayın. Çalışmak dışında başka bir yol yoktur” dedi.

“Turquality marka belgesi almaya hak kazanan 5’inci üniversite olduk”

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise özellikle bu akademik yılın üniversite için çok başarılı bir yıl olduğuna değindi. Prof. Dr. Çağrı Erhan, “2023-2024 akademik yılı bizler için başarılarla dolu bir dönem oldu. Stratejik planımızın Kalite ve Akreditasyon hedefi doğrultusunda, üniversitemiz YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon aldı. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme, Güzel Sanatlar ve Tasarım, İletişim fakültelerimiz ve Yabancı Diller Yüksekokulumuz akreditasyonlarını aldılar. Böylece üniversitemiz, Türkiye’deki 75 vakıf üniversitesi içinde kalite ve akreditasyon süreçleri bakımından 11’inci sıraya yükseldi. Turquality marka belgesi almaya hak kazanan beşinci üniversite olduk” dedi.

“Uluslararasılaşma kategorisinde dünyada 51’inci sıraya yerleştik”

Üniversite olarak uluslararasılaşma kategorisinde de dünya çapında başarıya imza attıklarının altını çizen Prof. Dr. Erhan, “Altınbaş Üniversitesi, Tüm Üniversiteler Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’deki 210 yükseköğretim kuruluşu arasında 27, 75 vakıf üniversitesi arasında ise 17’nci sırada yer aldı. Öğrenci odaklı eğitim yaklaşımımızla memnuniyeti artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin bir numaralı uluslararası üniversitesi olma başarımızı sürdürdük. 105 farklı ülkeden gelen 7 bini aşkın uluslararası öğrencimiz sayesinde, Times Higher Education sıralamasında, uluslararasılaşma kategorisinde dünyada 51’inci sıraya yerleştik. Uluslararası öğrencilerin varlığı, üniversitelerde çok kültürlü hoşgörü ortamının teminatıdır. Türkiye, uluslararası öğrenci kabul eden ilk 10 ülke arasına girmiştir.” şeklinde konuştu.

Erhan ayrıca teknolojiden spora tüm alanlarda başarı sağlayan gelişmeler hakkında da şunları söyledi;

“Üniversitemiz, teori ile pratiği bir arada sunmayı hedefliyor. TÜBİTAK Teknofest yarışlarında öğrencilerimiz teknoloji ve psikoloji kategorisinde birincilik elde etti. İnsansız Hava Araçları kategorisinde performans ödüllerinin sahibi olduk. EVA Team, insansız ve elektrikli araçlar alanında öncü bir yükseköğretim kurumuna dönüşmemize önemli katkı sağladı. Sportif ve kültürel alanlarda da 2023-2024 akademik yılı, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası başarılarıyla dolu geçti. Yelkenden taekwondoya, okçuluktan küreğe ve futsala kadar birçok branşta derece elde eden öğrencilerimizi ve koçlarını tebrik ediyorum.”

“Toplumun ve insanlığın yararını gözetin”

Son olarak mezun öğrencilere seslenen Erhan, “Sevgili mezunlarımız, ülkenize ve insanlığa hizmet vakti. Altınbaş’ta sadece kaliteli bir eğitim almadınız, aynı zamanda pozitif değerlerle de donatıldınız. Zorluklarla karşılaştığınızda soğukkanlılığınızı koruyun, planlamadan adım atmayın. İş hayatında problemlerin değil, çözümlerin parçası olun. Toplumun ve insanlığın yararını gözetin” diyerek sözlerini tamamladı.

“En iyiye ulaşmak için kendimizi zorlayacağız”

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2024 mezunları birincisi Hadeil Alhashmi ise yaptığı konuşmasında başarısında katkı sağlayan herkese teşekkür ederek “Altınbaş Üniversitesi bize akademik başarıların yanı sıra, korkularımızın üstesinden gelmeyi ve zorluklarla yüzleşmeyi öğretti. Aştığımız her zorluk, gelecekte anlatacağımız hikâyelere katkı sağlayacak. Bu yolculuk kolay değildi, ancak bugün burada olmaktan gurur duyuyoruz. 2024 mezunları olarak mezuniyetimizi ve kariyerlerimizdeki bir sonraki adımı kutluyoruz. Mentorluğunuz ve desteğiniz kişiliğimi şekillendirdi. En iyiye ulaşmak için kendimizi zorlayacağız. Ailelerimizin sürekli desteği ve sevgisi bu yolculuğu daha kolay hale getirdi. Gerçek yolculuğumuz başlayınca dünyada fark oluşturmaya hazırız demektir. Hayallerinizin peşinden gidin ve asla pes etmeyin. Kendinize inanın ve mükemmel olmak için çabalayın” diye konuştu.