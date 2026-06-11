Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular, dik yamaçlar, kayalık geçişler ve teknik virajlarla dolu parkurda zamana karşı mücadele etti. Uzunluğu ve zorluk seviyesiyle dikkat çeken rota, sporculara unutulmaz bir deneyim yaşatırken parkurun oluşturucusu ve organizasyon koordinatörü Gökmen Binici, yarışın başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Binici, 'Türkiye'nin en uzun ve en adrenalin dolu parkurlarından birini oluşturmak ve burada güçlü bir organizasyon gerçekleştirmek istiyorduk. 125 sporcunun katılımıyla yarışımızı sorunsuz şekilde tamamladık. Bu parkurun gelecekte uluslararası sporcuların da ilgisini çekeceğine inanıyoruz' dedi.

Destek veren kurumlara, organizasyon ekibine ve sporculara teşekkür eden Binici, önümüzdeki yıllarda daha büyük ve uluslararası katılımlı yarışlar düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Bursa Teleferik A.Ş. otoparkında düzenlenen törenle verilirken, organizasyonun Bursa'nın doğa sporları ve dağ bisikleti turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.