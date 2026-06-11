Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alış fiyatı 6 bin 97 lira, satış fiyatı ise 6 bin 189 lira seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altın alışta 5 bin 574 lira, satışta 5 bin 841 lira seviyesine ulaştı. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 341 lira 52 kuruş, satış fiyatı 4 bin 510 lira olarak belirlendi.

Çeyrek altın alış fiyatı 9 bin 988 lira, satış fiyatı ise 10 bin 112 lira oldu. Eski çeyrek altın alışta 9 bin 939 lira, satışta 10 bin 63 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yarım altın alış fiyatı 19 bin 989 lira, satış fiyatı 20 bin 206 lira olarak listelenirken, tam altın ise alışta 39 bin 849 lira, satışta 40 bin 313 lira seviyesinde yer aldı.