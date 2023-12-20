Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hasta nakil aracıyla uyuşturucu taşırken yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimlerince yapılan ortak çalışma sonucunda Balıkesir şehir merkezinde uygulama noktasında durdurulan ambulansta uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda dedektör köpeği Dangal özel bir firmaya ait ambulansta yaptığı aramada 9 kilo 14 gram skunkun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y, O.A ve C.E çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.