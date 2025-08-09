Yapılan çalışmaya 72 hafta boyunca 3 binden fazla kişi katıldı. En yüksek doz olan 36 mg orforglipron verilen grupta kilo kaybı ortalaması yüzde 12,4 olarak ölçüldü. Kontrol grubunda bu oran sadece yüzde 0,9 oldu.

Orforglipron, GLP-1 agonisti sınıfına ait bir ilaç olarak iştahı azaltıyor, kan şekerini düşürüyor ve sindirimi yavaşlatıyor. İlacı kullananlarda ayrıca kolesterol seviyelerinde düşüş, tansiyon azalması ve kalp-damar hastalıkları riskinde azalma gözlendi.

Eli Lilly’nin daha önce geliştirdiği haftalık enjeksiyon tedavisi Mounjaro, tip 2 diyabet için kullanılırken, hap formundaki orforglipron daha pratik ve ekonomik olmasıyla öne çıkıyor. Şirket, ilacı 2025 sonuna kadar ruhsatlandırmayı ve küresel pazara sunmayı hedefliyor.

Eli Lilly Başkanı Kenneth Custer, orforglipronun obezite tedavisinde devrim yaratacağını belirterek, ilacın enjeksiyonlara kıyasla daha kolay kullanılabileceğini ve uzun vadeli yönetim için avantaj sağlayacağını söyledi.

Uzmanlar ise uyarıyor. Sonuçlar henüz bilimsel dergilerde yayımlanmadı ve çalışma detayları açıklanmadı. Anglia Ruskin Üniversitesi’nden Dr. Simon Cork, ilacın etkisinin enjeksiyonla uygulanan GLP-1 agonistlerine kıyasla daha düşük olduğunu ve yüzde 10’dan fazla kilo kaybı yaşayanların sayısının az olduğunu belirtti. Hap formunun bu kadar yüksek oranda kilo kaybı sağlaması önemli olsa da enjeksiyon tedavileriyle aynı güce henüz ulaşmadığı ifade ediliyor.