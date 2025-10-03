PFDK’dan yapılan açıklamaya göre, Sultan Su İnegölspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/2. maddesi gereğince 56 bin TL para cezasına çarptırıldı. Söz konusu eylemin bu sezon ev sahibi oldukları müsabakalarda üçüncü kez tekrarlanması da cezanın uygulanmasında etkili oldu.

Ayrıca, aynı müsabakada taraftarların sebep olduğu saha olayları nedeniyle İnegölspor, FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 82 bin 500 TL para cezası aldı.

Böylece İnegölspor’a toplamda 138 bin 500 TL para cezası uygulanmış oldu.