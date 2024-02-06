Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programı Binted Başkanlık Salonu’nda tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı ve sayıları 32’ye ulaşan Ana Kucaklarında görev yapan öğretmenler, hizmet içi eğitim programlarıyla hem bilgilerini pekiştiriyor hem de yeni kazanımlar elde ediyor.

Öğretmenlerin sadece bilgi kazanımı değil, aynı zamanda pedagojik yaklaşımlarını ve öğrencilerle etkileşimlerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyan seminerlerde, alanında uzman kişiler tarafından Doğada Öğretmenlerle Bir Gün, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yangın Eğitimi, Özel Çocuğun da Öğretmeni Olmak, Drama İle Bir Kitabı Nasıl İşleriz? ve Ritim konuları öne çıkarıldı.

Eğitime katılan yeni öğretmenlere yönelik yapılan genel bilgilendirmeler, Ana Kucağı sorumlusu Esma Nur Kander tarafından verildi. Bu bilgilendirmelerde, öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına ek olarak, kurum içi işleyişleri ve Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinin hedefleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Böylece, öğretmenlerin kurumun amaçlarına daha iyi hizmet etmeleri ve çocuklara daha etkili bir şekilde rehberlik etmeleri hedefleniyor.