Yazılım dünyasındaki son gelişmeler, teknoloji koridorlarında fısıltı düzeyinde kalmayıp ciddi bir tartışma başlattı. Google’ın Opal kodlama aracı ve insan elinin hassasiyetine yaklaşan robotik yenilikler bir kenara, asıl dikkat çekici haber yapay zekanın kod yazma hızıyla ilgili oldu.

Yapay zeka mühendisi Rohan Paul, sosyal medyada paylaştığı iddialarla gündemi sarstı. Paul, geçtiğimiz yıl Anthropic CEO’sunun “Bir yıl içinde tüm Dünya’daki kodları yapay zeka yazacak” öngörüsünü hatırlatarak, Google’da görevli üst düzey bir mühendisin deneyimlerini aktardı.

Chip'te yer aldığına göre yapay zeka, koca bir ekibin bir yıllık emeğini sadece bir saat içinde ortaya koymayı başardı.

Bu mucizevi hızın arkasındaki isim ise Anthropic'in komut satırı üzerinden çalışan asistanı Claude Code. Yazılım mühendislerinin gün boyu vaktini alan hata ayıklama döngüleri, karmaşık sistemler arası desen eşleştirme ve dağınık kod yapılarını anlama gibi “zahmetli” işler artık yapay zekanın kontrolüne geçiyor. Mühendisler, eskiden haftalar süren bu rutinlerin artık saniyeler içinde çözülmesini hayretle izliyor. Ancak bu durum, yazılım topluluğu içinde heyecan kadar derin bir endişeyi de beraberinde getirdi.

Uzmanından tavsiye: Şüpheyi bir kenara bırakın ve deneyin

Rohan Paul’un paylaşımına gelen yorumlar arasında en çok dikkat çeken, doğrudan bahsi geçen Google mühendisi Jaana Dogan’dan geldi. San Francisco merkezli Dogan, Google’ın yapay zekası Gemini’nin uygulama arayüzü üzerinde çalışıyor; yani aslında rakip bir teknolojinin geliştirme sürecinde yer alıyor. Dogan, geçen yıldan beri uğraştıkları karmaşık bir problemi Claude Code’a anlattıklarını ve sistemin, bir ekibin bir yılda inşa ettiği yapıyı sadece bir saatte ortaya koyduğunu doğruladı.

Bu noktada Dogan’ın sektöre verdiği tavsiye oldukça net: Eğer bu teknolojiye şüpheyle bakıyorsanız, onu zaten uzmanı olduğunuz bir alanda test edin ve sıfırdan karmaşık bir şey inşa etmesini isteyin. Ancak o zaman ortaya çıkan işin kalitesini gerçekten takdir edebilirsiniz.

Buradaki en can alıcı nokta, yapay zekanın henüz “yaratıcı” veya daha önce hiç düşünülmemiş yepyeni bir çözüm üretmemesi. Jaana Dogan, Claude Code’un yeni bir icat yapmadığını, sadece ekibinin aylar süren yoğun mesaisini inanılmaz bir hızla kopyaladığını vurguluyor. Yani yapay zeka şu an için bir dahi gibi yeni teoriler üretmiyor, ancak binlerce saatlik insan emeğini dakikalara sığdırabilen devasa bir iş gücü sunuyor.