Dünyanın önde gelen dans toplulukları arasında yer alan Anadolu Ateşi, 25’inci yılını Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek 500 kişilik dev gösterisiyle kutlayacak.

109 ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi 25. yılını Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda 500 Kişilik dev gösterisiyle kutlayacak. Türkiye’nin öncü, dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından biri olarak kabul edilen Anadolu Ateşi’nin gerçekleştireceği gösterinin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

BWO Entertainment & Dolmabahçe A.Ş. İşbirliği ile organize edilen ve 2 Haziran 2024’te Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu unutulmaz etkinlik dans severleri ve sanat tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Mustafa Erdoğan önderliğinde 1999 yılında kurulan Anadolu Ateşi bugüne kadar 109 ülkede, 285 şehirde gerçekleştirdiği 8500 gösteri ile dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazandı. 25 yıl boyunca 50 milyon kişiye dokunarak, dansın evrensel dilini yücelten Anadolu Ateşi, büyük bir mirasın taşıyıcısı olarak adından söz ettiriyor.

2 Haziran 2024 tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak Anadolu Ateşi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.