Bilecik’in Osmaneli ilçesinde eğitim veren anaokulunun minik öğrencileri Kaymakam Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret ederek, el emeği ile yaptıkları Türk bayraklarını teslim ettiler.

Osmaneli Anaokulu Müdürü Süheyla Gül Korkut ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret eden minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla el emekleri ile yaptıkları Türk Bayrağını teslim ettiler. Kaymakam Ünal, bu davranış sonrası duygularına hakim olamayarak, Atatürk’ün, bayrağın ve özgürlüğün önemini vurgulayarak, Cumhuriyet’in geleceği olan çocukların bu değerleri anlamalarının önemine dikkat çekti. Ünal, "Cumhuriyet Bayramının neden bu kadar önemli olduğunu böylesin minklerin yaptığı bu davranıştan anlıyoruz. Cumhuriyet bilincinin erken yaşta kazandırılmasında büyük önem taşıyor. Bu anlamda okul müdürlerine, öğretmenlerine ve velilere böyle duyarlı öğrenci yetiştirdikleri için teşekkür ederim" dedi.

Minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kaymakam Yüksel Ünal ile birlikte kutlayarak, bayram sevincini paylaştılar.