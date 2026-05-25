Fatih Atik, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasında verilen “mutlak butlan” kararı sonrası mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Atik, Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğu görüşmenin detaylarını TGRT Haber ekranlarında dile getirdi.

İşte Fatih Atik'in konuşmasında öne çıkan satır başları;

CHP'NİN KASASI BÜLENT KUŞOĞLU'NA EMANET EDİLECEK

“Kemal Bey özellikle geçmiş dönemin hesaplarıyla alakalı konulara bakacak. Kemal Bey’in CHP’nin kasasını emanet edeceği insan Bülent Kuşoğlu. Kendisini orada gördüm, ayaküstü sohbet ettik. Kuşoğlu’nu tanırım ben. Daha önce yayında yapmıştık birlikte. Kendisinin CHP’nin mali işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir hesap uzmanı. Kemal Bey de çok iyi bir hesap uzmanı. Bülent Kuşoğlu, Parti Meclisi’nin iki numarası.

KILIÇDAROĞLU'NUN EN ESKİ YOL ARKADAŞLARINDAN

Son MYK’da genel başkan yardımcısı zaten. Aynı zamanda Sayın Kuşoğlu maliye kökenli ve çok titiz bir insandır. Kemal Bey de onun kadar titiz. İkisi de çok titiz. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun en eski yol arkadaşlarından bir tanesi. Herkes Kılıçdaroğlu’nu terk ettiğinde, Bülent Kuşoğlu Kemal Bey’in yanından bir gün bile ayrılmadı. Hep beraberlerdi.

Şunu da hatırlatayım; Özgür Özel’in ekibi göreve geldiğinde partinin kasasını en ince ayrıntısına kadar hesap edip, titizlikle inceleyerek raporlamış ve Özel yönetimine teslim etmişlerdi. Şimdi ben oraya gidince bu manzarayı gördüm. Bülent Kuşoğlu da oradaydı. Hemen tabii sordum: ‘Partinin kasasında para var mı? Kayıp 300 milyon TL eksik olduğu söyleniyor. Çok farklı rivayetler vardı’ diye...

KASADA 1 MİLYAR TL’DEN FAZLA PARA VAR

Aldığım bilgiye göre şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kasasında 1 milyar TL’nin üzerinde para var.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tedbir koydurmuşlar. Harcama yapılmasın diye. Bülent Kuşoğlu’nun en önemli görevi belki de bu olacak. Geçmiş dönemde, son iki buçuk yıllık süreçte ne kadar harcama yapıldıysa, kime ne ödendiyse, ne satın alındıysa, mitinglerde ne kullanıldıysa, personele ne ödendiyse en ince ayrıntısına kadar Bülent Kuşoğlu ve ekibi detaylara bakacaklar.

Şu ara dönemde bir sıkıntı yaşanmasın diye banka hesaplarına tedbir koymuşlar. Sadece genel merkezin talimatıyla işlem yapılabiliyor. Normalde de böyle oluyor zaten ama bir karışıklık olduğundan başka kişilerin harcama yapmaması için tedbir konulmuş. Ve inceleme yapılacak.

Şunu da söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi 2026 yılında 1 milyar 500 milyon lira hazine yardımı almıştı.

CHP’DE İHRAÇLAR OLACAK MI?

Şimdi disiplin süreci ve ihraçlar olacak mı sorusu gündeme geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde disiplin sürecinin kesinlikle işletileceği ifade ediliyor. Ancak bunun hemen mi olacağı yoksa nasıl ilerleyeceği konusunda farklı bir yol haritası çizildiği aktarılıyor.

İddiaya göre önce Kemal Bey, yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir komisyon kurulacak. Bu komisyon, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ilgili kişi ve iddialar hakkında bir rapor hazırlayacak. Bu kapsamda belediye başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticileri dahil olmak üzere geniş bir inceleme yapılacak. Yolsuzluk, rüşvet, ahlaki iddialar, hakaret ve disiplin ihlalleri gibi başlıklar tek tek değerlendirilecek.

Rapora göre disiplin mekanizmasının düğmesine basılacak.

YOLSUZLUK İDDİALARI İNCELENECEK

Bu süreçte tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da dahil dosyaları ayrı bir komisyon tarafından incelenecek. Ve bunlarla araya mesafeyi koyacak Kemal bey. Tutuklanan hakkında iddia olan belediye başkanlarına önce "aklanın gelin" denilecek. Cumhuriyet Halk Partisi artık bunların önüne savunma yapar bir parti olmaktan çıkacak.