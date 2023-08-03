Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen yangın felaketinde Inegöl’de yeni kurulan ANDA Arama Kurtarma Ekibi etkili oldu.

İnegöl tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen felakette İnegöl’de yeni kurulan ANDA Arama Kurtarma Ekibi 25 personel, 1 arama kurtarma aracı ile yangında etkili rol aldı.

Ultras İnegöl taraftar gurubu ve Atakut Arama Kurtarma ekibi ile koordineli çalışan ANDA Arama Kurtarma ekibi yangını ilk anından itibaren başladıkları söndürme çalışmalarına, yangın sonlanana kadar devam etti.

SU TEMİN ETTİLER

ANDA ekibi aynı zamanda bölgede görev yapan ekiplere 3.000 adet su, maske ve ayran dağıttı.