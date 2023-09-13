ANDA Arama Kurtarma İnegöl Temsilciği üyesi Selçuk Ergün arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Libya’ya gönderildi.

Libya’da meydana gelen sel felaketinin ardından harekete geçen ANDA İnegöl Arama Kurtarma ekibi, çalışmalara katılmak üzere diğer ANDA ekipleri ile birlikte Selçuk Ergün isimli üyesini Libya’ya gönderdi.

ANDA Arama Kurtarma İnegöl Temsilciliği Eğitim Sorumlusu Oğuzhan Çetin, ihtiyaç olması halinde hazır olarak bekleyen Selçuk Ergün arkadaşımızı çağrı gelir gelmez toplanma merkezine yönlendirdik. Kendisi hem sağlıkçı, hem arama kurtarma personeli. Bölge her iki alanda da çalışmalar yapacak. Libya halkına geçmiş olsun” dedi.

Selçuk Ergün ise, “ Libya’da ki felaketi öğrenir öğrenmez çantamı hazırlayıp beklemiştim. İl başkanlığımızdan çağrı gelir gelmez diğer ANDA ekiplerimiz ile beraber hareket ettim. Libya’da ki kardeşlerimiz için çalışma yapacağız. Tekrar Libya halkına geçmiş olsun” diye konuştu.