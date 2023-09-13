Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü önderliğinde bir huzur operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyona Yıldırım İlçe Polisi, Narkotik Şube, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ekipleri, KOM Şube ve Güvenlik Şube personeli katıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de bu operasyonda yer aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, huzur operasyonlarına olan devamını sürdürüyor. Bu kez odak noktası Yıldırım ilçesinin Hacivat ve Çınarönü Mahalleleri oldu. Bu bölgelerde, asayiş suçlarına karşı önlemler alındı. Hareketli ve sabit yol uygulamaları sırasında, 171 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve bu kontrollerde 6136 sayılı kanuna muhalefetten aranan bir kişi yakalandı. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu madde ile bir şüpheli de bu operasyonda ele geçirildi. Trafik denetlemelerinde ise toplamda 89 araç sorgulanarak 17 araca 88 bin 973 TL trafik para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki şok operasyonların devam edeceğini ve Bursa halkının güvenliği için bu tür operasyonların sıkça gerçekleştirileceğini duyurdu.