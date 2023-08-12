ANDA İnegöl ekibi afetler için arama kurtarma köpeği yetiştirmeye başladı

ANDA Arama Kurtarma İnegöl Temsilciliği Inegöl’ün ilk arama kurtarma köpeği "VEFA", doğal afetlerde görev almak üzere eğitimlere başladı.

Labrador Retriever cinsi olan ve dünyada en çok kullanılan arama kurtarma köpeği cinsinden olan VEFA ilk 3 ay özel eğitmenler tarafından verilen eğitimleri almaya başladı.

İnegöl’de yaşayan iş adamı Fatih Yavuz’un girişim ve destekleri ile başlatılan eğitim ile İnegöl’ün ilk ve tek arama kurtarma köpeği VEFA, AFAD’ın sınavlarına katıldıktan sonra görevlere katılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Fatih Yavuz, “Köpeğim VEFA arama kurtarma faaliyetinde dünyanın en iyi ırkına sahip. Bizlerde gerek kendimiz arama kurtarma alanında eğitim alarak, gerekte köpegim vefanında arama kurtarma eğitimi almasından yana köpeğimizi İnegöl ANDA Arama Kurtarma ekibinin bir üyesi yaptık. Allah tüm canlıları doğal afetlerden korusun fakat bu doğal afetlerde coğrafyamızın kaderi ve bizde bu alanda bilinçli olmak istedik. ANDA Arama Kurtarma ekibine ve değerli başkanıma teşekkür ediyorum . Vefanında inegölün ilk arama kurtarma köpeği ünvanını alması ayrıca mutlu etti bizi” diye konuştu.

ANDA Arama Kurtarma İnegöl Temsilcisi Kadir İnci ise, “Henüz kurulalı kısa bir süre olmasına rağmen önce Eğitim ve Afet Koordinasyon Merkezimizin inşaatına başladık şimdide değerli ağabeyim Fatih Yavuz’un destekleri ile her zaman ihtiyaç olan arama kurtarma köpeği yetiştirmeye başladık. Kendisi hem Labrador cinsi “VEFA” isimli köpeğini bağışladı hemde eğitim programı ile ilgili yükümlülükleri üstlendi.Hem iş dünyasından hem çeşitli guruplardan ciddi destekler alıyoruz. Ultras İnegöl bir yandan destek faaliyetlerini sürdürüyor, iş adamları bir yandan desteklerini sürdürüyor. İnegöl için güzel adımlar atılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”