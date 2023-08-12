Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin 752. vefat yıl dönümü anma etkinliğine mesaj gönderdi. Erdoğan, "Değerli Hacı Bektaş dostları, sevgili canlar, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Ebediyete intikalinin 752. yıl dönümünde gönül sultanımız, pirimiz, irfan pınarımız, hünkar Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını aşkla, sevgiyle ilmek ilmek dokuyan hak aşıklarına Allah'tan rahmet diliyorum. O hak aşıkları ki geride bıraktıkları eserleri ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyorlar." dedi.

Erdoğan, yaşanan olaylarda ilim ve irfan erbabının değerini daha iyi anladıklarını belirtti. Hacı Bektaş Veli'nin "gelin canlar bir olalım" çağrısının, deprem felaketleri sırasında bir kez daha anlamını bulduğunu ifade etti. Depremin ardından afetzedelere yardım etmek ve toplumsal yaraları sarmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, depremden sadece 3 ay sonra önemli bir seçimi demokratik bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, bu kritik dönemde köken ve mezhep temelli ayrılıklara izin vermediklerini, Türkiye'nin geleceği için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin insanlık, merhamet, şefkat ve kardeşlik mesajlarına vurgu yaptı. Farklı milletlere birlik içinde bakmayı öneren bu mesajlara sıkıca sarılarak millete ve insanlığa hizmet edeceklerini söyledi.

Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin manevi mirasına sahip çıkan tüm kurumları tebrik etti ve sözlerini tamamladı.