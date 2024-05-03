Edirne’nin Keşan ilçesinde aniden bastıran dolu, cadde ve sokakları beyaza bürürken, dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Keşan’da beklenmedik bir şekilde etkili olan dolu yağışı, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Ani yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaz bürünürken, dolu yağışından korunmaya çalışan vatandaşlar, en yakındaki işyerlerine girmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, kafalarına koli geçirerek yoluna devam etmek istedi. Dolu yağışının ardından kentte sağanak yağmur başladı.