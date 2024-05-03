Bursa’da fırtına ağaçları devirirken, Osmangazi ilçesinde ise çok sayıda ağaca yıldırım düştü.

Bursa’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtınaya dayanamayan ağaçlar gövdesinden kırılırken, Nilüfer ilçesinde ise devrilen ağaç lüks otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi’nde ise sıralı ağaçların üzerine yıldırım düştü. Devrilen ağaçların bulunduğu bölgede vatandaşların olmaması ise facianın önüne geçti.