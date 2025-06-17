ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, çalışma hayatında mobbingin tanımı, ortaya çıkış nedenleri, psikolojik ve hukuki boyutları ile kurum içi etkileri ele alındı.

Katılımcılara, mobbingle karşılaşıldığında izlenmesi gereken yasal yollar hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda kurum içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı çalışma ortamının önemi vurgulandı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. H. Ebru Erdost Çolak tarafından verilen eğitim interaktif bir biçimde gerçekleştirildi. Program süresince katılımcıların sorularını yanıtlayan Çolak çeşitli vaka örnekleri üzerinden değerlendirmeler yaptı.