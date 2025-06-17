Sürücü (ehliyet) raporu, sporcu raporu, tek hekimden alınan durum bildirir raporlar, hac/umre parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu ile yivsiz av tüfeği raporu artık Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen bedelle verilecek.

Ücret Ödemeleri Dijital Ortamda Yapılıyor

Vatandaşlar bu raporlar için ödemeyi aile hekimliğine değil, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresi sbos.saglik.gov.tr üzerinden ya da karekodla sisteme giriş yaparak gerçekleştirecek.

Rapor Bedeli 250 Lira

Yeni düzenlemeye göre, ilgili raporlara sahip olmak isteyen vatandaşların 250 lira ödeme yapmaları gerekiyor.