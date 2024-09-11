Tolga Şardan, bugünkü yazısında dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Şardan, Kara Harp Okulu'nun 2024 yılı mezuniyet töreninde genç teğmenlerin kılıçlarla yemin etmeleri ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmaları sonrası dikkatlerin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar'ın sessizliğine çekildiğini belirtti.

Şardan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in randevularını iptal ettiği ve görevden affını isteyebileceği yönündeki iddiaların Ankara'da dolaştığını yazdı. Bu gelişmelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama ve terfi süreçleriyle bağlantılı olabileceğini vurgulayan Şardan, askeri ve polis teşkilatlarındaki geçmiş örneklerle de bu olayların geçmişte benzer durumlarla ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Şardan’ın yazısında ayrıca, eski Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı'nın korgeneralliğe terfi ederek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olması ve yerine Levent Selahattin Güldağı'nın atanmasının da dikkat çekici olduğu ifade edildi. Bu değişikliklerin, alt kadronun yeni komutana yönelik tutumunu etkileyip etkilemeyeceği de incelenen konular arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, Şardan'ın yazısı, yaşanan olayların askeri ve siyasi etkileri üzerine düşündürücü bir değerlendirme sunuyor ve bu gelişmelerin daha geniş bir bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.