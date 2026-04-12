MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, kamuoyunda tartışmalara neden olan gündüz kuşağı programları ve haber bültenlerinde aile mahremiyetini ihlal eden içeriklerin yasaklanmasına yönelik bir kanun teklifi sundu.

Teklifte, kişilerin özel hayatı, aile yaşamı, konut dokunulmazlığı, kişisel verileri, sağlık bilgileri, ekonomik ve sosyal durumları ile mal varlıklarına ilişkin bilgi, belge, görüntü ve ses kayıtlarının; açık kamu yararı bulunmadıkça haber sınırlarını aşacak, insan onurunu zedeleyecek şekilde yayımlanamayacağı ve reyting ya da eğlence amacıyla kullanılamayacağı düzenleniyor.

AİLE MAHREMİYETİ YAYIN İÇERİĞİ OLAMAZ

Kişilerin bu konuda açık rıza vermiş olmalarının yasağı ortadan kaldırmayacağı belirtilen teklifte, radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde; kişilerin özel hayatının aile içi ihtilaflarının, kaybolma hallerinin; tarafların yüzleştirilmesi, mahremiyetin alenileştirilmesi ya da ailevi çatışmaların teşhiri suretiyle yayın içeriğine dönüştürüldüğü türden programlara yer verilemeyeceği kaydediliyor.

PARA CEZASI TEKLİFİ

Teklifte, bu ilkelere aykırı hareket eden yayın kuruluşlarına ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden yüzde beşine kadar idari para cezası verilmesi talep ediliyor. Karakoç teklifinin gerekçesinde, “Kişisel hayatın ve aile hayatının en hassas yönlerinin televizyon programlarına konu edilmesi, bunların bir eğlence ve tüketim unsuruna dönüşmesine yol açmaktadır. Bu teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, sağlık bilgilerine, ekonomik ve sosyal durumlarına ve benzeri mahrem alanlara ilişkin unsurların reyting, teşhir veya eğlence amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.