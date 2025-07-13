Ankara’nın Çankaya ilçesinde site içerisindeki 24 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, büyük panik ve korkuya yol açtı. Dumanların binayı sarmasıyla bazı vatandaşlar mahsur kaldı, itfaiye ekipleri merdiven aracıyla tahliye işlemi gerçekleştirdi. Can pazarının yaşandığı olayda biri bebek olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise dumandan etkilendi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

24 KATLI APARTMANDA DEHŞET ANLARI

Yangın, saat 22.00 civarında Çankaya’da iki yüksek katlı binanın yer aldığı bir sitede meydana geldi. 24 katlı binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın, nedeni henüz bilinmeyen şekilde kısa sürede büyüdü. Alevlerin hızla yayılmasıyla daire adeta alev topuna dönerken, duman tüm binayı kapladı.

Dumandan etkilenen daire sakinleri panik ve korku ile evlerini tahliye etmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarı üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, öncelikle tedbir amacıyla binanın elektriğini ve doğal gaz hattını kapattı.

ÜST KATLARA YÖNELDİLER

İtfaiye görevlileri ise yangına müdahale başlatırken, can pazarının yaşandığı binada duman nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi üst katlara yöneldi. Bir yandan söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan da merdivenli itfaiye aracı ile mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Tahliye edilen ve dumandan etkilenen çok sayıda vatandaşa olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Aşırı derecede dumana maruz kalan kişiler ise hastanelere sevk edildi.

1’i BEBEK 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde biri bebek olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin 3,5 aylık Aras Şahin, Hüsniye Çelik Şahin ve Muharrem Çetinkaya olduğu bildirildi. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinlerinin binaya girmesine izin verilmezken, itfaiye ekipleri dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere UMKE ekipleri olay yerine “Acil Müdahale Çadırı” kurdu. Yaralıların ilk tedavileri bu alanda sürdürülüyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MANSUR YAVAŞ YANGININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış. Dumandan etkilenen 26 apartman sakini ve 2 itfaiyeci hastaneye götürüldü." açıklamasını yaptı.

"İNSANLAR YARDIM ÇIĞLIKLARI ATIYORDU"

Sitede yaşayanlardan Serenay Yurdakul, "11'inci katta oturuyorum. Ben dışarıdaydım, alarmla ilgili bir şey duymadım. Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten dolayı değil ama dumandan çok fazla etkilenen olmuş. Şu an mühürlemişler, ne zaman gireceğiz bilmiyorum. İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık, herkesi tek tek aradık. Ulaşamadığımız insanlar oldu maalesef, kapıyı kırarak girdiler" dedi.

"ALARM SİSTEMİ ÇALIŞMADI" İDDİASI

Sitede oturan başka bir vatandaş ise alarm sisteminin çalışmadığını söyledi. Yan bloktaki sitedekilerin kendi imkanlarıyla 1 gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiği ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı belirtildi.