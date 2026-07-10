Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran’da düzenlenen merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının “meb.gov.tr” internet adresi üzerinden yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvuru yaptığı belirtildi.

Başvuru yapan öğrencilerden 994 bin 358’i sınava katılırken, sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleştir.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen merkezi sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okulda uygulandı. Sınav ayrıca yurt dışında 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde yapıldı.

Öğrencilere sözel bölümde 50, sayısal bölümde ise 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre, soruların tamamına doğru cevap veren 452 öğrenci 500 tam puan almayı başardı.

LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yönelik tercih dönemi 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler tercihlerini 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos’ta kamuoyuyla paylaşılacak.