Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, uzun süren AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen palm yağı ve trans yağ içermeyen zeytinyağlı kakaolu fındık kremasının Türkiye'de 5 bin satış noktasına ulaştığını, 8 Avrupa ülkesine ihracatının başladığını ve yıl sonuna kadar 1 milyon adet üretim hedeflediklerini açıkladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, palm yağı ve trans yağ içermeyen zeytinyağlı kakaolu fındık kremasının uzun süren AR-GE çalışmalarının ardından raflardaki yerini aldığını belirterek, ürünün hem Türkiye'de hem de dünyada kendi alanında ilk kez tüketicilerle buluştuğunu söyledi. Yıldız, ürünün kısa sürede Türkiye genelinde 5 bin satış noktasına ulaştığını ifade ederek, ihracatın da başladığını kaydetti. Şu anda 8 ülkeye ürün gönderdiklerini belirten Yıldız, hedeflerinin ise çok daha büyük olduğunu dile getirdi.

Zeytinyağlı çikolatanın lezzeti konusunda tüketicilerin ön yargı yaşayabildiğini söyleyen Yıldız, ürünü tadanların yeniden tüketmek istediğini belirterek, 'Gerçekten tadan bir daha tatmak istiyor, bir daha yemek istiyor. Anneler çocuklarına sağlıklı bir şekilde yedirebilirler. Gençler aynı şekilde sağlıklı bir şekilde gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Palm yağı ve trans yağı içermeyen zeytinyağlı kakaolu fındık kreması çok özel bir ürün oldu. Raflarda olmanın bunu da kurumumuzun yapmasının haklı gururunu yaşıyoruz' dedi.

Yıldız, okullarda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan tadım etkinliklerinde çocuklardan iyi geri dönüşler aldıklarını söyledi. Yıldız, 'Bu projenin gelişmesindeki en büyük etken çocuklarımız oldu. Onların verdiği tepkilerle bu noktaya gelindi. Bütün anneler şu an arıyorlar, internet üzerinden sipariş veriyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.

Üretim rakamlarına ilişkin de bilgi veren Ali Yıldız, bugüne kadar yaklaşık 200 bin ürünün dağıtıldığını belirterek, yıl sonuna kadar 1 milyon adet üretim hedeflediklerini açıkladı. Sağlıklı içeriğiyle dikkat çeken ürünün ihracat ağının genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Yıldız, '8 ülkeye ihracatımız devam ediyor. Hedefimiz 72 ülkede satışına başlamak. Kurumumuz şu an ihraç hattına devam ediyor. Bütün ülkelere aynı şekilde zeytinyağlı, kakaolu, fındık kremasını da ulaştırmak istiyoruz' dedi.

Yıldız, ihracat yapılan ülkeler arasında Avrupa pazarının öne çıktığını belirterek, ürünün sırasıyla İngiltere, İsveç, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde tüketicilerle buluşmaya başladığını sözlerine ekledi.