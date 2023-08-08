

Sosyal medyada takipçi sayısı arttırmak için her yolu deneyen gençler, kutsal aile kavramına ise bambaşka bir kimlik kazandırmaya başladılar. Canlı yayında soyunanlar, hakaret ve küfürler gibi eylemler günümüzde neredeyse normal karşılanan eylemler haline gelirken şimdi ise buna anne ve babalarında dahil olması dikkat çekiyor.

Son olarak Tiktok kullanıcısı Başak Ç. kamera karşısına geçirdiği annesine bugüne kadar flört ettiği erkekleri göstererek puan vermesini istedi. Anne ise gayet doğal davrandığı çekim esnasında gerek sözleriyle gerekse de mimikleri ile kızına katkı vermeye çalıştı. Video on binlerce kişi tarafından izlenince keşfete düştü.

Videonun yorum bölümünde gençler Tiktok fenomeni olmak isteyen Büşra Ç. ve annesine övgüler yağdırırken, kimileri ise bu durumu garip buldu. Videoyu izleyenler, “bir gün bende olursam böyle anne olacağım derken” kimileri de “Anneme böyle bir teklifte bulunsam sonunu bile düşünemiyorum” yorumları yaptı.

Bu arada Büşra’nın genç yaşında bir çok flört ilişki yaşadığını ifşa etmesi ve bu durumu normal karşılaması, yine flört ettiği tüm erkeklerin fotoğraflarını telefonunda saklaması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o video..