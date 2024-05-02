Edinilen bilgiye göre Akhisar mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde annesi ile kaldırımda yürüyen Osman Ali Ç. (3) bir anda annesinin elini bırakıp karşıya geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Halil D. yönetimindeki 16 M 06144 plakalı halk otobüsü küçük çocuğa çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI