Bu nedenle erken müdahale hayat kurtarıcıdır.

Aort diseksiyonu, kalpten çıkan ana atardamar olan aortun iç tabakasının yırtılmasıyla meydana gelen, hayati tehlike taşıyan ciddi bir damar hastalığıdır.

Bu durumda, kan aortun iç tabakasındaki yırtıktan girerek damar duvarı içinde ilerler ve aortu ikiye ayıran bir kanal oluşturur.

Bu durum, aortun yırtılmasına veya hayati organlara giden kan akışının kesilmesine neden olabilir.

Aort diseksiyonu vakalarının yaklaşık olarak yüzde 40'ı ani ölümle sonuçlanır.

Geriye kalan yüzde 60'lık kesimin tedavi şansı, aort diseksiyonunun tipi, yaygınlığı ve hastaneye ne kadar hızlı getirildiğine bağlı olarak farklılık gösterir.

NEDEN OLUR

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) – en yaygın risk faktörüdür.

Marfan sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları

Ateroskleroz (damar sertliği)

Travmalar (şiddetli göğüs darbeleri)

Kalp cerrahisi sonrası komplikasyonlar

Genetik yatkınlık

BELİRTİLERİ

Aniden başlayan, şiddetli, yırtıcı tarzda göğüs veya sırt ağrısı

Ağrı genellikle omuzlara, sırta veya karna yayılır.

Bayılma, nefes darlığı

Nabız farkı (bir kolda nabız alınamaması)

Kan basıncında ani düşüş

Felç benzeri belirtiler

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR

Tedavi, diseksiyonun tipine, hastanın genel durumuna ve diseksiyonun konumuna göre değişir.

1. Tip A Diseksiyon

Acil cerrahi müdahale gerektirir.

Ameliyatta yırtılan aort kısmı onarılır veya yapay damar ile değiştirilir.

Hayati risk çok yüksektir; hızlı müdahale hayat kurtarır.

2. Tip B Diseksiyon

Genellikle ilaçla tedavi edilir.

Kan basıncını düşürmek için bazı ilaçlar kullanılır.

Komplikasyon varsa (örneğin: organlara giden damarlarda kan akışı bozulmuşsa), cerrahi müdahale gerekebilir.

YAŞAM TARZI NASIL OLMALI

Düzenli kardiyoloji kontrolleri şarttır.

Kan basıncı mutlaka iyi kontrol edilmelidir.

Fiziksel zorlamalardan kaçınılmalı

Sağlıklı beslenme ve sigara/alkolden uzak durmak gerekir.