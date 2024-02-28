Çanakkale’de karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede aort diseksiyonu (yırtılma) tanısı konulan vatandaş, Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hayata tutundu. Hastayı şifaya kavuşturan Doç. Dr. Nail Kahraman, “Ani başlangıçlı bıçak saplanır tarzda çok şiddetli sırt ve karın ağrısı şikâyeti olanların en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir” dedi.

Çanakkale’de yaşayan 43 yaşındaki Sami Yavaş, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede aort diseksiyonu tanısı konulan Yavaş, ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Güney Marmara Bölgesi’nde özellikli kalp ve damar cerrahisi vakalarının yapıldığı Bursa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde komplike bir aort diseksiyonu (yırtılma) geçirdiği belirlenen Yavaş, yapılan başarılı müdahaleyle hayata tutunmayı başardı.

Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Birim Sorumlusu Doç. Dr. Nail Kahraman, aort diseksiyonun çok nadir görüldüğünü, yüzde 40-50 oranlarında da ölüme varabilecek boyutta ciddi bir acil durum olduğuna dikkat çekti. Bu hastalığın nadiren bazı organların beslenmesini bozduğunu ve vücutta felç, bağırsak nekrozları, böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlara yol açtığı bilgisini veren Doç. Dr. Kahraman, “Bu komplikasyonlar gelişirse ölüm oranı kat kat artarak yüzde 80-90’lara kadar çıkabilir. Bu nedenle ani başlangıçlı bıçak saplanır tarzda çok şiddetli sırt ve karın ağrısı şikâyeti olanların en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Aort diseksiyonu tanısıyla kliniklerine sevk edilen hastanın komplike olduğu, bağırsakları besleyen damarlarda tromboz (damar tıkanıklığı) oluştuğu ve kan akışı olmadığı bilgisini veren Doç. Dr. Kahraman, hastasının asıl geliş şikâyetinin ise karın ağrısı olduğunun altını çizdi.

Yapılan başarılı operasyonu anlatan Doç. Dr. Kahraman, “Biz gerekli tetkikleri yaptıktan sonra aort damarında yırtılma tespit ettik. Yırtılan bölgeye acil “tevar” dediğimiz kapalı ameliyatla kaplı stent yerleştirdik. Ardından diseksiyona bağlı bağırsak damarındaki tıkanıklığı açmak için de bir stent yerleştirdik. Sonrasında Genel Cerrahi doktorlarımız Doç.Dr. Nidal İflazoğlu ve ekibi tarafından laparoskopiyle bağırsak canlılığı değerlendirildi. Herhangi bir nekroz (bağırsak kangreni) durumu yoktu. Hasta yoğun bakıma takip ve tedavi amacıyla tekrar getirildi. Şu anda hastamızın taburculuğunun 15’nci günü, gayet sağlıklı ve iyi durumda” dedi.

Komplike vakaların nadir görülen fakat multidisipliner cerrahi müdahale gerektiren acil durumlar olduğunu söyleyen Dr. Kahraman, ‘Komplike vaka dediğimiz durum şöyle; aort diseksiyonları Tip A ve Tip B diye ikiye ayrılıyor. Tip A da acil cerrahi tedavi yapılır. Tip B dediğimizde ise genelde medikal tedavi yapılır. Amaç tansiyonun kontrol altına alınmasıdır. Fakat bazı hastalara cerrahi müdahale gerekebilir. Bunlar komplike olan tiplerdir. Hangileri mesela? Organ malperfüzyonu gelişenler yani organları besleyen damarların tıkandığı durumlar. Damar yırtılmasına bağlı karaciğer, dalak, bağırsaklar, bacaklarda herhangi bir organda beslenme bozukluğu olduğu zaman bu artık komplike olmuş bir aort diseksiyonu demek. Bunlarda da kapalı ya da açık cerrahi tedaviler yapılabilir.’ ifadelerini kullandı.

Bıçak saplanır tarzı karın ağrısına dikkat!

Aort diseksiyonuna davetiye çıkaran çeşitli nedenlerin olabileceğine değinen Dr. Kahraman, son olarak şunlara vurgu yaptı: “Bu aort diseksiyonunun en önemli sebeplerinden birisi aort anevrizması yani damardaki genişlemeler. Ayrıca sigara, tansiyon yüksekliği, genetik hastalıklar bunları arttırabilir. Aort anevrizması nedeniyle takip altındaysanız takibinizi mutlaka devam ettirin. Tansiyon kontrolünüzü iyi yaptırın. Bunlara rağmen ansızın bir bıçak saplanır tarzı göğüs ağrısı, bıçak saplanır tarzı sırt ağrısı, karın ağrısı olursa damarda yırtılma olabilir. şüphesiyle acil müdahale amacıyla acil servislere başvurun, ihmal etmeyin. Bu hastalıkta yakın takip ve erken tanı, deneyimli merkezlerde doğru bir müdahale ile hayat kurtarır.”

“Daha önce yaşamadığım bir ağrıydı”

Sağlığına kavuşan hasta Sami Yavaş ise daha önce böylesi bir ağrı yaşamadıklarını aktardı. Hayata tutunuş öyküsünü anlatan Yavaş, “Çanakkale’den çok şiddetli bir sırt ağrısıyla acil servise gitmemiz ile başlayan bir öykü. Çok ciddi bir sırt ağrısı oldu ve sonra mide ağrısına dönüştü bu ağrı. Hastaneye gelirken artık çok ciddi bir şekilde karın ağrım artmıştı. O anın şokuyla hastaneye geldim, daha önce yaşamadığım bir ağrı idi... Yani hayatınızda hiç adını ve etkisini duymadığınız bir ağrı yaşarsanız ‘bence bu bıçak saplanır gibi ya da bıçak saplanır gibi den de fazla değişik bir ağrı bu’ hemen bir şikâyet belirtisi olarak bir an önce ilgili sağlık birimine gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yaşama tutunmamda erken tanının çok önemli olduğunu hocamızdan öğrendim. Allah razı olsun bu konuda çok profesyonel bir ekibe denk geldik. Bu müdahalelerin çok ciddi bir şekilde uzman kadrolarca yapıldığını gördük. Bu vesileyle Bursa Şehir Hastanemizdeki Doç.Dr. Nail Kahraman ve KVC ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA