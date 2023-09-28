İstanbul Valiliği, Şirinevler'de meydana gelen patlamayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirildiğini ve olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ağır olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldiği ifade edildi. İstanbul Valiliği açıklamasında, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır" ifadesi kullanıldı.