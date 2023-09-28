Tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti gibi bir çok suç iddiasıyla İnegöl’de düzenlenen tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan biri, tepkisini gazetecilerden çıkardı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere spor ayakkabısını fırlatan kişi, hakaretler savurdu.

İnegöl’de uzun yıllardır özellikle tefecilik konusunda yapılan eleştiri ve şikayetlerin ardından düğmeye basan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık bir yıl süren teknik takibin ardından tarihin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Terkinler çetesinin lideri olmakla suçlanan Nazi T. oğulları ve yeğenlerinde aralarında bulunduğu 5’i kadın 40 kişi gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.

Gözaltında tutuldukları Bursa’dan İnegöl’e getirilen zanlılar, tek tek İnegöl Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından İnegöl Adliyesi’ne götürüldüler. Bu zanlılar arasında yer alan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere adeta öfke kustu. Ayakkabısını fırlatan zanlı, medya mensuplarına hakaretler savurdu.