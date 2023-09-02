Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kertil mevkiinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Hüseyin Yerdelen idaresindeki 41 BR 448 plakalı otomobil, Sındırgı- Akhisar kara yolunun kırsal Kertil Mahallesi mevkili yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen araçtaki sürücü Hüseyin (42), eşi Dilek, çocukları Yiğit Kadir (15), Mert Mehmet (12) ve Kumru Yerdelen (5) yaralandı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi.

Takla atarak ters dönen araç içerisinde bulunan aynı aileden 5 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılardan 3’ü Sındırgı Devlet Hastanesinde ön müdahale gerçekleştirilerek Balıkesir’e sevk edildi. Anne Dilek Yardelen ve Yiğit Kadir Yerdelen ise Balıkesir Tıp Fakültesine direk götürüldü.

Hüseyin Yerdelen (42) ve eşi Dilek Yerdelen 2’si yetişkin, Mert Mehmet Yerdelen. (12), Yiğit Kadir Yerdelen (15), Kumru Yerdelen (5) 3’ü çocuk 5 kişi edinilen bilgilere göre Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Tıp Fakültesinde 1’i ağır dört yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.