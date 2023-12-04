Aracın camından sarkarak ya da sokakta twerk yapan insanlar gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde sıklıkla karşılaşılan twerk olaylarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Beşiktaş'ta kaydedildiği belirtilen yeni bir görüntüde, bir kadının aracın sunroof'undan çıkarak twerk yaptığı anlar görülüyor. Hareket halindeki aracın üzerinde twerk yapan kadını, trafikte olan bir vatandaş kaydetti.

Sosyal medyada beğeni almak için ilginç yöntemlere başvuran insanların hareketleri tepki çekmeye de devam ediyor. Beşiktaş'ta aracın sunroof'undan çıkarak twerk yapan kadının o anları da sosyal medyada tepki çekti.