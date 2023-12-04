Sinan Akçıl, birçok iş insanı ve futbolcuların fon dolandırıcılığı ile ilgili benzer durumun sanat camiasında da olduğunu ifade etti. Erzan gibi birinin sanat camiasında bilinen isimlerden para aldığını iddia eden Akçıl, benzer bir olay yaşandığını söyledi. İddialara göre Mine Özkan sanat camiasının içine girerek tanınmış kişileri milyonlarca lira dolandırdı

Sinan Akçıl’ın ifadelerine göre “Kimsenin bilmediği bir şeyi söyleyemem. Fon dolandırıcılığının benzeri bir kaç sene önce şarkıcılar arasında da gerçekleşti. Bizden de para almaya çalıştı” sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Sanat camiasında “Ponzi Mine” olarak biliniyor

Ponzi lakaplı Mine Özkan, Tuzlaspor AŞ yönetici olan Rıdvan İlhanlı’dan 3.5 milyon, Burcu Kıratlı’dan yarım milyon, Semih Erden’den 1.7 milyon ve Yeliz Tuğba Yasa’dan 3 milyon toplamda 35 milyon lira aldığı iddia edildi.

Özkan sanat camiasının içine fenomenler ve ınfluencerlar sayesinde girdi. İki şirket kurarak “SMS ihalelerine uluslararası giriyoruz” diyerek yüksek karlar elde edileceği söyledi. Kıratlı Özkan’a dolandırıcılık suçu ile dava etti. Fakat dolandırıcılık suçu kanıtlanmadı ve Özkan beraat etti.