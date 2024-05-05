Araç alacakları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde vergisi ödenen arabaya zam yapılamaması, yüzde 10 kapora detayı gibi kritik detaylar içeren düzenleme için harekete geçmişti.

Otomotiv sektöründe 21 yıl sonra bir ilk yaşanarak piyasalarda daralma yaşandı. Daralmanın sonbaharda ve yıl sonunda beklenen kampanyalarla değişebileceği ifade edildi. Fiyatlarda ise düşüş beklenmiyor; aksine, önümüzdeki dönem bir miktar artış söz konusu olabilir.

Otomotivde daralma için 3 neden

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, piyasalardaki daralma için ş ifadelere değindi;

“Sıfır otomobil ve hafif ticari piyasasında nisan ayında yaklaşık 76 bin adet satış gerçekleşerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %22 daralma verilere yansıdı. Maliyetlere bağlı olarak artan sıfır otomobil fiyatları, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve yüksek mevduat oranlarının piyasa üzerinde yarattığı baskılar neticesinde yüksek seyreden satış adetlerinin Nisan ayı itibarıyla daralacağını öngörmekteydik.

Bu öngörümüz Nisan ayında gerçekleşmiş olsa da, Mayıs ve Haziran ayları öngörümüz hakkında kesin kanaat için belirleyici olacaktır. Özellikle önümüzdeki 2 ayda da daralmanın devam etmesi halinde süreç yıl sonuna kadar etkisini gösterecektir. Sonbahar ve yıl sonu döneminde gerçekleştirilen kampanyalar ile bu dönemde tekrar canlılık yaşanabilir."