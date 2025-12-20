Toplantıda, Bakanlığın görev ve sorumluluk alanları, Türkiye’nin ticaret politikalarının temel hedefleri, küresel ekonomik gelişmeler ışığında yürütülen çalışmalar ile #TürkiyeYüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen politikalar ele alındı. Görüşmede ayrıca iç ve dış ticarette rekabet gücünün artırılmasına yönelik uygulamalar, ihracat odaklı büyüme stratejileri ve dijitalleşmenin ticaret hayatına sunduğu fırsatlar öğrencilere aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı, üniversiteler ve gençlerle kurduğu bu diyalogu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.