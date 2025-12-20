İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran, “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı ve transfer görüşmeleri için yurt dışında bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı, gece saatlerinde özel uçakla Milano’dan Atatürk Havalimanı’na indi. Havalimanında kendisini karşılayan taraftarlara teşekkür eden Saran, “Teşekkür ederim, iyi ki varsınız” diyerek bölgeden ayrıldı.

İFADESİ 2 SAAT SÜRDÜ

Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, ifade vermek üzere saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Saran'ın ifade işlemlerinin yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenildi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLECEK

İfadesinin ardından Fenerbahçe Başkanı, kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirilecek.

EVİNDE ARAMA

Savcılık talimatıyla Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos bölgesinde bulunan çiftliğinde dün geniş çaplı arama gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda el konulan bazı materyallerin, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldüğü öğrenildi.