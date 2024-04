Bursa AFSİAD Yönetimi, genç girişimci Onur Tunç’un geleceğin önemli ihtiyaçlarından olacak ev tipi elektrikli araç şarj istasyonu çalışmasını inceleyerek, destek ve önerilerini sundu.

Bursa ile Afyonkarahisar’ın üretim ve ticarette buluşması adına çalışmalarını sürdüren Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD), ülke ekonomisine katkı sağlayan genç girişimcilerle de bir araya geliyor. Bu kapsamda Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu, Afyonkarahisarlı enerji mühendisi Onur Tunç ve ekibinin geliştirdiği ev tipi elektrikli araç şarj istasyonu çalışmasını inceledi. Genç girişimciyi Dernek Merkezi’nde konuk eden Bursa AFSİAD Yönetimi, geleceğin önemli ihtiyaçlarından biri olacak ürün hakkında bilgi alırken, tebrik ve önerilerini sundu.

“Genç girişimcilerin destekçisiyiz”

Bursa AFSİAD ailesi olarak, genç girişimcilerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, açıklamasının devamında ise “Günümüz otomotiv sektöründe global ölçekte büyük bir dönüşümün yaşandığını görüyoruz. Elektrikli araçlar artık her yerde karşımıza çıkıyor. Sayıları hızla artan bu araçların, enerji ihtiyacının karşılanması noktasında ülkemiz insanı tarafından atılan her adım kıymetlidir. Yerli ve milli aracımız Togg’un üretildiği Bursa’ya bu konuda ayrı bir görev düştüğünü düşünüyorum. Bugün de kıymetli hemşerimiz enerji mühendisi Onur Tunç ve ekibinin ürünü olan ev tipi elektrikli araç şarj istasyonunu inceledik. Bu ürün, eminim elektrikli araç sahiplerinin işlerini fazlasıyla kolaylaştıracaktır. İlerleyen süreçte üretimi Bursa’da yapacaklarını duymak da bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Hep söylediğimiz gibi ülke olarak artık katma değeri yüksek üretim modellerine yönelmemiz gerekiyor. Bursa AFSİAD olarak;Onur Tunç kardeşimize çalışmalarında başarılar diliyor, her zaman destekçisi olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

Üretim Bursa’da olacak

Enerji mühendisi Onur Tunç ise Bursa AFSİAD Yönetimi’yle gerçekleşen buluşmaya dair yaptığı açıklamada, “Üretimde sizin gibi tecrübeli isimlerin, genç girişimcilere destek olması bizleri cesaretlendiriyor. VOLTARGEmarkasıylapiyasaya sunduğumuz ev tipi elektrikli araç şarj istasyonumuz kısa sürede büyük ilgi gördü. Bu ürünler taşınabilir olması açısından elektrikli araçları olanlar için büyük avantajlar barındırıyor. Bu ürünleri ister yazlığınıza, isterseniz iş yerinize götürebilir ve aracınızı şarj edebilirsiniz. Projemizi geliştirmek için 6 ay gibi bir zamandır üzerinde çalışıyoruz.Bu çalışmaların sonucunda ilk prototipimizi çıkarmış olup sizlere tanıtmaktayız. Geldiğimiz noktada ise üretim tesisimizi Bursa’da kurmayı planlıyoruz. Yerli üretim sağlamak önceliğimizdir. Uygulamalı ve ekranlı olan ürünümüzü geliştirerek, yapay zeka desteği verme üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca yine çalıştığımız bir başka projeyle ürünümüzü güneş panelleriyle destekleyerek, istasyonumuza çevreci ve maliyetsiz bir enerji sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA