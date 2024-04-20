1969 Bilecik Spor Kulübü yarın oynayacağı Çeşme Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 25. haftasında yarın saat 15.00’de İstasyon Sentetik Sahası’nda İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor ile karşılaşacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü sabah ter idmanı yaparak, maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı Şimşekler’de hedef 3 puan olurken, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü, 15 takımlı grupta 26 puanla 12. sırada yer alırken, Çeşme Belediyespor 49 puanla lider Tire 2021’in 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.