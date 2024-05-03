İnegölspor, son hafta sahasında oynadığı Arnavutköy’e 1-0 yenilmişti. Deplasmanda Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak olan Bordo Beyazlı ekip, ligin son maçında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

Ligde oynadığı 35 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 48 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor, sahasında ağırladığı Etimesgut Belediyespor’u 1-0 yenmişti.

Ligde oynadığı 35 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Etimesgut Belediyespor, 39 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

İnegölspor ile Etimesgut Belediyespor arasındaki müsabaka 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadın da oynanacak.

Muhabir: İBRAHİM USLU